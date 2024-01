Wegen eines Wasserrohrbruchs ist die Ortdurchfahrt Miesau am Freitagmorgen in Höhe des Anwesens St. Wendeler Straße 112 voll gesperrt worden. „Das Ganze ist so massiv, dass eine halbseitige Sperrung nicht möglich war“, erläutert Andreas Traumer, Fachbereichsleiter zentrale Dienste bei der Verbandsgemeindeverwaltung, wieso die St. Wendeler Straße an dieser Stelle dicht gemacht werden musste. „Die Baufirma ist schon vor Ort und es wird mit Hochdruck gearbeitet“, versichert Traumer. Doch da für die Repartur Material bestellt werden müsse, könnten die Arbeiten wohl erst in der nächsten Woche abgeschlossen werden. Die Sperrung der Ortsdurchfahrt wurde deshalb bis kommenden Freitag, 2. Feburar, verhängt. „Wenn wir früher fertig werden, machen wir die Straße natürlich auch vorher wieder auf.“ Der Verkehr wird über die L357 in Richtung Wasserturm in den Ortsteil Elschbach umgeleitet und über die Straßen An der Steig und Glanstraße sowie im Anschluss über die L358/Elschbacher Straße in den Ortsteil Miesau geführt (und umgekehrt). Andreas Traumer empfiehlt Ortskundigen, die aus Richtung Schönenberg-Kübelberg kommen, den kürzeren Weg über die Autobahn zu nehmen.