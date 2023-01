Neben dem Pfaffgelände dürfte der Bau der Batteriezellfabrik zu den umfangreichsten Projekten in Kaiserslautern zählen. Auf dem früheren Teil des Opel-Standorts laufen die Vorbereitungen für den Baustart. Im ersten Schritt mussten Versorgungsleitungen entworren und neu verlegt werden.

Fragen und Antworten: Eine funktionierende Nahversorgung, eine aktive Dorfkultur sowie die Erschließung von Baugebieten: Auf diese Standbeine setzt Ortsvorsteher Paul-Peter Götz (FWG) bei der Weiterentwicklung von Erfenbach.

Die „Glockestubb“ in der Pariser Straße wird seit Januar 2023 vom Caritas-Förderzentrum St. Christophorus in Kooperation mit der Stadt Kaiserslautern betrieben. Zu Besuch in der neu renovierten Einrichtung.

Wie aus Leidenschaft und Kreativität eine schöne Geschäftsidee entstehen kann, zeigt Gisela Temme von Kreative Tortenkunst im Landstuhler Zentrum. Hobbybäckerinnen und Bäcker lernen hier, wie aus einem Kuchen oder Cupcake ein kleines Kunstwerk wird.

Das wärmste Jahr seit Beginn der modernen Wetteraufzeichnungen liegt hinter uns. Kaum zu glauben, gab es doch im April 2022 massiven Schneefall, der vielerorts Schäden verursachte. Später wurde es allerdings richtig heiß.

Nachdem die Volksbank-Filiale in Enkenbach seit über einem Jahr wegen eines Brandes geschlossen war, gibt es für die Kunden inzwischen eine Lösung. Es gibt eine Kooperation mit der Sparkasse Kaiserslautern.