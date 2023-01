Die „Glockestubb“ in der Pariser Straße wird seit Januar 2023 vom Caritas-Förderzentrum St. Christophorus in Kooperation mit der Stadt Kaiserslautern betrieben. Zu Besuch in der neu renovierten Einrichtung.

Hell und freundlich präsentiert sich die „Glockestubb“. Sie steht für Menschen in Problemlagen offen. Für einen Euro erhalten sie ein Frühstück und ein warmes Mittagessen. Hier können sie sich aufwärmen und verweilen. Zuständig für die Küche, in der täglich eine warme Mahlzeit zubereitet wird, ist Maria Kowatsch.

Eine Ecke lädt zum Lesen der Tageszeitung oder eines Buches ein, ein Tischfußball zum Kickern. Weiter bietet die Einrichtung eine Möglichkeit zur Körperpflege und zum Duschen. Angeschlossen ist der „Glockestubb“ eine ambulante Fachberatungsstelle, ein niederschwelliges Angebot für Alltagsprobleme. Ansprechpartnerin ist Rosa Gosbee.

Stadt stellt Räume zur Verfügung

Die Glockestubb sei eine wichtige Einrichtung, die soziale Aufgaben in der Stadt übernehme, schilderte Sozialdezernentin Anja Pfeiffer und sprach von einem „nahtlosen Übergang in gute Hände“. Die Stadt werde der Glockestubb weiterhin die Räume zur Verfügung stellen, das Förderzentrum St. Christophorus als Träger der Einrichtung das Angebot gestalten.

Peter Lehmann, Leiter von St. Christophorus, verwies auf die vielfältigen Aufgaben von St. Christophorus für wohnungslose Menschen und sprach von einer neuen Zielgruppe, die die Glockestubb erreichen will. Der Begriff „alt-arm-allein“, der für die Altenhilfe in Kaiserslautern stehe, passe auch künftig auf die „Glockestubb“, so Lehmann. Spenden von Lebensmitteln und Kleidung seien willkommen.

„Wir werden kein Umschlagplatz für Drogen und Alkohol sein“, betonte Lehmann. Die „Glockestubb“ verstehe sich als eine Ergänzung zum Mittagsangebot in St. Franziskus. „Wir wollen den Menschen auf Augenhöhe begegnen. Sie sollen sich wohl bei uns fühlen“, betonte Lehmann.

Verändertes Ökologieprogramm

Hintergrund der neuen Vereinbarung ist die Umstrukturierung des städtischen Ökologieprogramms, zu dem auch die „Glockestubb“ gehörte. Die Einführung des Bürgergeldes, die Mehrwertsteuerausweisung sowie der sich verändernde Arbeitsmarkt in Kaiserslautern verringerten die Teilnehmerzahl der AGH-Maßnahmen, das sind Arbeitsgelegenheiten, welche Arbeitslose zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt unterstützen. Dadurch musste auch das Ökologieprogramm, das diese Arbeitsgelegenheiten angeboten hat, verändert werden. Für die Stadtgesellschaft sei es wichtig gewesen, Einrichtungen wie die Glockestubb oder das Velo-Projekt, bei dem sich Menschen ein Fahrrad kostenfrei leihen können, weiter zu erhalten, so Pfeiffer.

Die Öffnungszeiten der „Glockestubb“ sind Montag bis Donnerstag, 7 bis 16 Uhr, Freitag 7 bis 15 Uhr. Dienstag- und Donnerstagnachmittag lädt die Glockestubb zum Spielenachmittag ein. Ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen.