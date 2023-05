Die noch immer sieglosen Hockeydamen der TSG Kaiserslautern bestreiten am Samstag ihre achte Oberligapartie. Um 17 Uhr treten sie beim Tabellenzweiten TV Alzey an.

Eigentlich könnten die Buchenlocherinnen diese Partie ohne allzu großen Druck angehen. Besteht doch nach ihrer Negativserie kaum noch Hoffnung, den Klassenverbleib zu schaffen. Am vergangenen Wochenende zogen sie zu Hause gegen den Kreuznacher HC mit 1:2 den Kürzeren und kassierten damit die dritte Niederlage in Folge. Die war besonders schmerzlich, weil die TSG-Damen über weite Strecken die tonangebende Mannschaft gewesen waren, sich selbst aber um den Lohn gebracht hatten. Wieder einmal nutzten sie ihre Torchancen nicht und erlaubten sich zudem einige Unkonzentriertheiten in der Defensive, die dann auch prompt von den Kreuznacherinnen ausgenutzt wurden.

Platzt jetzt der Knoten?

Nach diesem Auftritt war es nur allzu verständlich, dass der TSG-Trainer Kai Musiol sich sehr enttäuscht zeigte. Hatte er doch gehofft, dass bei seinem Team endlich der Knoten platzen würde. Nur zweimal holten die Lautererinnen, die in der Tabelle abgeschlagen auf dem vorletzten Platz stehen, in dieser Spielzeit Zählbares; gegen den KHC und den SV Gau-Algesheim spielten sie remis. Eine deutliche Niederlage erlitten sie dagegen im Hinspiel gegen den TV Alzey. Da verloren sie mit 0:4.