Wenn jemand in zwei völlig verschiedenen politischen Systemen seinen Sport betrieben hat, dann kann er was erzählen. Das taten Olaf Marschall und seine Frau Heidi bei einem Besuch in der IGS Am Nanstein. Dort sprachen sie mit Schülern über ihre Zeit als Sportler in der DDR, die Wende und ihren Neuanfang im Westen.

Die Mensa der IGS Am Nanstein ist um 8.45 Uhr schon proppenvoll. Nicht etwa, weil es etwas ganz besonders Leckeres zu essen gibt. Nein, es haben sich zwei besondere Gäste zum Gespräch mit