Reichlich Edelmetall, dazu einige Qualifikationen für die süddeutschen Meisterschaften, so sah das erfolgreiche Wochenende für den Kaiserslauterer Schwimmsportklub (KSK) aus. In Neustadt beim 28. Weinstraßen Wettkampf schwammen die KSKler, um Trainerin Bianca-Mara Stief und Jonas Dieing, zu gewaltigen 16 Goldmedaillen, 14 Silber- und 26 Bronzemedaillen.

Mats Eschbach (Jahrgang 2007) konnte sich in Neustadt auf den 100 und 50 Meter Rücken für die süddeutschen Meisterschaften qualifizieren. Das gelang Jonas Balzer (2009) auf den 400 Meter Freistil und Miroslava Prylutska (2009) löste den Fahrschein zur Süddeutschen für die 50 Meter Schmetterling. Für Emma Heaphy (2015) lief es ebenfalls perfekt. Sie stellte über die 50 Meter Freistil mit 35,38 Sekunden einen Bahnrekord auf. Viele neue Bestzeiten der KSK Schwimmerinnen und Schwimmer sowie die punktbeste Leistung von Mats Eschbach in seinem Jahrgang rundet den Wettkampf in Neustadt erfolgreich ab.

Nun steht am Wochenende der Wettkampf in Darmstadt an und damit die letzte Möglichkeit Qualifikationszeiten für die süddeutsche Meisterschaft zu schwimmen. Die sind vom 5. bis 7. Mai in Heidelberg. Bereits qualifiziert sind Mats Eschbach, Grace Cooper und Miroslava Prylutska. Für die süddeutschen Jahrgangsmeisterschaften in Erlangen habe Jonas Balzer, Jacob Furqueron und Theodore Kapps den Startplatz schon gesichert.