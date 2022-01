Neues Jahr, neues Abenteuer: Die Lebenshilfe Westpfalz ist unter die Tankstellenbesitzer gegangen. An der Pariser Straße, direkt neben dem Waschpark, sind seit 5. Januar vier Zapfsäulen in Betrieb. Marco Lehmann erklärt, warum das Projekt so wichtig ist und ins Konzept passt.

1,60 Euro kostete am Nachmittag der Liter E10, so viel wie an den meisten anderen Tankstellen in der Innenstadt auch. „Wir wollen unsere Mitbewerber nicht unterbieten“, erklärt Marco Lehmann, Assistent der Geschäftsleitung der Lebenshilfe. Die Tankstelle sei ein weiterer Baustein, sei Mittel zum Zweck, um Menschen mit Beeinträchtigungen eine Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt zu bieten. Das sei das Ziel der Lebenshilfe, deren Tochter, die Integrationsgesellschaft Kaiserslautern, neben dem Brauhaus die Gartenschau, die Firma Steinehelden und den Waschpark unterhält. „Je mehr unterschiedliche Aufgabenfelder wir Menschen mit Beeinträchtigungen anbieten können, umso besser können wir ganz viele von ihnen adäquat, also entsprechend ihrer Fähigkeiten, einsetzen.“

Acht Mitarbeiter am Start

An der neuen Tankstelle kümmern sich acht Mitarbeiter, von denen vier eine Behinderung haben, um das Bistro, wo es belegte Brötchen und Kaffee gibt, stehen an der Kasse, die automatisch das Wechselgeld herausgibt, füllen Butter und Schinken in den Kühlregalen nach, kontrollieren den Wareneingang. „Dazu haben sie Schulungen durchlaufen“, so Lehmann. Ziel sei es, bei personellen Engpässen im Waschpark oder umgekehrt einander zu helfen.

Auch im Waschpark arbeiten Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen zusammen. Ebenso wird es im Lebensmittelmarkt sein, der neben der Tankstelle entsteht und im Spätsommer eröffnen soll. „Wir sind eine Tankstelle mit einer anderen Philosophie“, so Lehmann. Aber bei der Preisgestaltung etwa laufe alles so wie bei der Konkurrenz.

Milch, Kaffee und Lego

Im Tankstellen-Shop gibt es Eier, Milch, Kaffee, Zeitschriften, das Übliche eben. „Allerdings orientieren wir uns da eher an den Supermarkt-Preisen, sind freier als Pächter, wollen für Bewohner des Bahnheims und des Belzappels da sein. “ Was besonders ist: Angeboten werden auch Lego-Produkte, die in der Nachbarschaft im Shop „Steinehelden“, den ebenfalls die Lebenshilfe managt, versendet werden.

Anders als die meisten Tankstellen arbeitet die Lebenshilfe nicht mit einem bestimmten Kraftstofflieferanten zusammen, zumindest noch nicht. „Wir sind noch am Ausprobieren, lernen täglich dazu, beobachten den Markt“, sagt Lehmann, der nicht sagen will, wie viel Sprit am Tag verkauft werden muss, damit sich das Projekt, das von der „Aktion Mensch“ unterstützt wird, rechnet. Im Vorfeld sei ein Gutachten erstellt worden. „Wir müssen wirtschaftlich arbeiten, um die Löhne bezahlen zu können.“ Gewinne dürfe die Lebenshilfe gar keine machen. Bei der Sprit-Preisgestaltung bediene sich die Lebenshilfe bei der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe. „Da sehen wir, was die anderen machen.“ Kunden binden will die Integrationsgesellschaft mit der Nähe zum Waschpark, da soll es künftig Rabattaktionen geben. Nach dem Motto, wer öfter tankt, wäscht günstiger.

E-Ladesäulen kommen noch

Errichtet hat das Tankstellengebäude F.K. Horn, die Tankstellentechnik hat die Firma Tokheim eingebaut. Laut David Lyle, geschäftsführender Vorstand der Lebenshilfe, wurden 2,5 Millionen Euro investiert, Außenanlagen inklusive. Lyle kündigte an, dass in Kürze auf dem Areal vier E-Ladesäulen freigeschaltet werden. „Bei Bedarf können wir ganz schnell zehn bis 15 weitere Stationen mit minimalem Aufwand bereitstellen.“ Die komplette Infrastruktur dafür sei geschaffen worden.

Geöffnet ist die Tankstelle von 6 bis 22 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 7 bis 22 Uhr. Der Waschpark der Lebenshilfe läuft laut Lehmann gut, seit der Eröffnung im Frühjahr seien 40.000 Wäschen gezählt worden, vor Weihnachten waren es 400 Wäschen am Tag. Es werde ständig daran gearbeitet, die Abläufe zu verbessern. Derzeit wirbt der Verein damit, dass Autowäsche plus Innenreinigung in 20 Minuten über die Bühne gehen.