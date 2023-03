Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum 25. Mal richtet die LLG Landstuhl am Samstag den Nanstein-Berglauf aus. Die Macher dieser bis zur Corona-Pandemie sehr beliebten Veranstaltung hoffen, was die Teilnehmerzahlen betrifft, auf die Rückkehr zur Normalität. Doch ob dies bereits in diesem Jahr gelingt?

Ein Vierteljahrhundert schon veranstaltet die LLG Landstuhl den Nanstein-Berglauf. Die 25. Auflage dieses zur Pfälzer Berglaufserie gehörenden Wettbewerbs steigt am Samstag. Um 15 Uhr fällt