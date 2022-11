Was am Wochenende in Stadt und Landkreis Kaiserslautern wichtig war.

Was regt Autofahrer ähnlich oft auf wie unerwartete Baustellen? Richtig: rote Ampeln. Wie Baustellen gibt’s in Kaiserslautern ganz schön viele davon: 109 Anlagen sind in der Stadt in Betrieb. Dass die Grüne Welle nicht funktioniert, hat gleich mehrere Gründe.

Die Leidenschaft für Kaiserslautern. Es gibt sie noch, betont Moritz Behncke, Vorsitzender des Jugendparlaments (Jupa). Doch stünde die Stadt in der öffentlichen Wahrnehmung schlecht da. Das Jupa sagt: Das liegt an dem negativ geprägten Diskurs in Politik, Medien und Gesellschaft. Und fordert in einem offenen Brief mehr konstruktive Zusammenarbeit.

Der November ist in Kaiserslautern mit zahlreichen Konzerten, Ausstellungen und Kinovorführungen der „Monat der portugiesischen Kultur“. Was als reine Arbeitsmigration in den 1960er-Jahren begann, hat sich zu einer Kultur des Zusammenlebens entwickelt, hieß es am Freitag in der Auftaktveranstaltung.

Wanderer und Mountainbiker, die das Walkmühltal zwischen Bann und dem Gelterswoog durchqueren wollen, müssen ab der kommenden Woche mit Umleitungen mitten im Wald rechnen. Warum das Forstamt Kaiserslautern den direkten Weg durch das Tal des Hohenecker Mühlbachs für rund zwei Wochen sperren wird.

Wegen der Energiekrise müssen sich Besucher in vielen Kirchen im Kreis in den kommenden Monaten warm anziehen. Ohnehin ist es in größeren Kirchengebäuden in den Wintermonaten meist kühl. Müssen Gottesdienstbesucher damit rechnen, dass es noch kälter wird?

In vorweihnachtlicher Stimmung waren offensichtlich zwei Fahrzeugbesitzer, deren Muscle-Cars am späten Samstagabend durch eine Streife der Autobahnpolizei Kaiserslautern auf einem Parkplatz in Ramstein-Miesenbach festgestellt wurden ...