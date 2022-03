Die Gartenschau rüstet sich für die neue Saison. Seit vergangener Woche rollen Lastwagen mit voll erblühten Stiefmütterchen und Gänseblümchen auf dem Gelände an. Sie einzupflanzen ist Aufgabe von Mitarbeitern der Gartenschau und Unternehmen aus der Region. Eröffnung ist am Freitag, 1. April.

„Wir werden wieder bunt“, sagt ein Mitarbeiter der Gartenschau, der gemeinsam mit einem Lehrling eine Schubkarre randvoll mit herrlich bunten Stiefmütterchen Richtung Brunnenanlage schiebt. Das Rasenrondell vor dem Eingangsbereich sieht bis dahin noch ungewohnt karg aus. Im November hatten sie dort zwar bereits die Zwiebeln von Tulpen und Narzissen eingepflanzt. Die Knollen hatten sich auch entwickelt, aber eben nicht genug, um außer grünen Stängeln und Blättern auch noch Farbe zu zeigen.

„Es war zuletzt zu trocken“, erläutert Parkleiterin Christine Schweigert. Bis sie – wenn auch ein wenig langsamer als erhofft – soweit sind, werden die im Treibhaus gereiften Frühblüher die Farbtupfer setzen. „Farbharmonien und Farbkontraste“ ist das Thema, das Schweigert für die laufende Saison ausgesucht hat. Die langen rechteckigen Blumenkübel aus Cortenstahl neben dem Bahnhaltepunkt, als ein Blickfänger auch für die Bahnreisende bereits als erste bepflanzt, vermitteln einen Eindruck davon. Innerhalb eines Randstreifens aus Tulpen und Narzissen setzen gelb-orangefarbene Stiefmütterchen und rote Gänseblümchen die Akzente.

Mitarbeiter müssen Finger rundgehen lassen

Beim Rundgang durch den Neumühlepark fallen im Rasen unterhalb der Felsenwand immer wieder dicke Bündel bereits voll erblühter Narzissen auf. Die „Alten“, die nach ihrer Blütezeit in den Beeten vor Jahren dorthin verpflanzt worden waren, machen den Neulingen ordentlich was vor. Die Kaiserkronen machen es ihnen nach. In der vergangenen Saison noch im Park selbst gepflanzt, werden sie mit ziemlicher Sicherheit zur Saisoneröffnung am neuen Standort entlang des Bachlaufs ihre prächtigen Blüten entfalten.

Die Mitarbeiter der Gartenschau müssen in diesen Tagen ordentlich die Finger rundgehen lassen. Da einige von ihnen erkrankt sind, helfen beim Sortieren und Registrieren der frisch angelieferten Pflanzen sogar Mitarbeiter aus der Verwaltung aus.

Ab Ende März kommen die Sandfiguren wieder

Die Hecken entlang der Gartengrenzen sind teilweise schon heruntergeschnitten und dort, wo im vergangenen Spätsommer monatelang Kürbisfiguren standen, ist frischer Rollrasen verlegt. Die Standplätze der Sandfiguren sind vorerst noch leer, sollen ab Ende März aber wieder gefüllt werden. Die Besucher könnten den Künstlern dann beim Aufbau und Schnitzen der neuen Skulpturen zuschauen, kündigt die Parkleiterin an.

Jenseits des Wasserspielplatzes hat ein Vertreter der Gärtnereien Koch & Christmann zwei Rondelle bereits komplett angelegt und bis zur Parkeröffnung mit Büscheln aus ungewaschener Schafwolle gesichert. Die Wolle soll das Reh abhalten, das sich in diesem Jahr gerne an den frischen Pflänzchen satt frisst.

Spielplatz ist neu gestaltet

Die diesjährige Großbaustelle der Gartenschau werden die jüngeren Besucher garantiert auf den ersten Blick entdecken. Nagelneu und viel größer als vorher ist über Winter im Spielplatzbereich eine wahre Herausforderung an Klettergarten entstanden. Klettern, rutschen, hangeln und balancieren: Alles ist dort möglich und inzwischen auch vom TÜV geprüft und abgenommen. Der Kartenvorverkauf beginnt ab Freitag, 25. März.