Die Feuerwehr Kaiserslautern wird in den kommenden Tagen drei Übungen im Gebäude der AOK in der Kanalstraße 25 durchführen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden nach den aktuellen Planungen drei Großfahrzeuge zum Einsatz kommen, weswegen gegebenenfalls Parkflächen und / oder die Straße gesperrt werden müssen. Die betreffenden Termine sind Samstag, 17. Februar, von 13 bis 16.30 Uhr, Mittwoch, 21. Februar, von 13.30 bis 16.30 Uhr, sowie Montag, 26. Februar, von 18.30 bis 21.30 Uhr. Die AOK stellt ihr im Umbau befindliches Gebäude an diesen Tagen als Übungsobjekt zur Verfügung.