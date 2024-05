Immer noch keine Ruhe mit dem Kleinspielfeld in Mackenbach an der Grundschule: Trotz geregelter Öffnungszeiten beschweren sich die Nachbarn über den Lärm. An Sonntagen darf jetzt gar nicht mehr gekickt werden.

Der Gemeinderat hat sich in seiner jüngsten Sitzung erneut mit der Benutzungsordnung des Kleinspielfelds befasst. Diese war im Jahr 2023 erlassen worden, nachdem sich ein Anwohner über den Lärm beschwert hatte. Nicht eingehaltene Vorgaben der Baugenehmigung führe nun ein Nachbar als Grund für die Lärmimmissionen an, erläuterte Ortsbürgermeister Daniel Schäffner (SPD). Bei einem Ortstermin mit dem Bauamt der Kreisverwaltung seien verschiedene Maßnahmen zur Lärmreduzierung angeregt worden.

Die Öffnungszeiten sollen nochmals eingeschränkt und angepasst werden – und die Einhaltung soll auch kontrolliert werden. Laut Schäffner wird die Schließung des Kleinspielfelds ab Schulschluss (12.40 Uhr) bereits umgesetzt. Die Betreuungskräfte in der Schule erhielten einen Schlüssel und das Spielfeld werde nur geöffnet, wenn Kinder aus der Nachmittagsbetreuung es benutzen. Bisher war im Sommer von Betreuungsende bis 20.30 Uhr geöffnet, im Winter bis 18 Uhr – an Samstagen (und in den Ferien auch wochentags) ab 10 Uhr; an Sonn- und Feiertagen durfte von 15 bis 18 Uhr gekickt werden.

Wie die neuen Öffnungszeiten sind

Die Zeiten sind nun deutlich reduziert worden, an Sonn- und Feiertagen bleibt ganz geschlossen. Von März bis Oktober ist montags bis freitags von 16 bis 19 Uhr und samstags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Von November bis Februar wird die Anlage bereits um 17.30 Uhr geschlossen. Wenn keine Schule ist, etwa wegen der Ferien, ist von März bis Oktober montags bis samstags von 15 bis 18 Uhr und von November bis Februar jeweils von 15 bis 17.30 Uhr Kicken möglich.

Schäffner betonte in der Sitzung, dass alles getan werde, damit der Platz für die Kinder zugänglich bleibt. Er appelliert aber auch an Kinder, Jugendlichen und Eltern, auf ein Miteinander mit der Nachbarschaft zu achten. Bei Stimmenenthaltung der CDU beschloss der Gemeinderat die neuen Öffnungszeiten.