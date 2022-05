Beim Mehrkampfmeeting in Filderstadt landete das FCK-Ass Cordian Mielczarek (U20) auf Platz sieben. Mit 6326 Punkten schaffte er dabei die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft. Auch in der Einzeldisziplin, im 100 Meter-Lauf, hat der FCK-Leichtathlet die Fahrkarte zur DM in der Tasche.

„Es war der Plan, früh im Jahr die DM-Norm zu schaffen und dann ruhig bleiben und gut weiter zu trainieren“, zeigt sich Liliana Hofer, FCK-Leichtathletik-Trainerin, ganz zufrieden mit dem Verlauf des Wettkampfes. Sie sagt aber auch, dass Cordian in Filderstadt längst nicht seine Bestleistung abgerufen hat. „Er hat noch nicht sein Maximalpotenzial gezeigt“, ist die Trainerin zuversichtlich, dass bis zur DM noch einiges nach oben gehen kann. Vor allem der Sprung und der Wurfbereich müsse und könne noch verbessert werden. Aber genau dafür ist ja nun Zeit – die Quali ist, wie geplant, früh geknackt worden. Nun steht der Feinschliff in allen zehn Disziplinen an. Ob vor der DM noch ein weiterer Zehnkampf bestritten wird, das lässt Hofer noch offen.