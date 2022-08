Am Sonntag empfängt der 1. FC Kaiserslautern um 13.30 Uhr den FC St. Pauli zum Heimspiel im Fritz-Walter-Stadion. Wie schon beim Pokalspiel gegen Freiburg rechnet die Polizei wegen Baustellen und Sperrungen von Bahnstrecken mit Verkehrsbeeinträchtigungen bei der An- und Abreise der Zuschauer.

Das Gelände des ehemaligen katholischen Kindergartens in Hochspeyer bietet den Charme einer Jugendstilvilla, ruhige Straßenzüge, ein Schwimmbad und die Nähe zum Pfälzerwald. Genau hier soll nun neuer, moderner Wohnraum geschaffen werden.

Gero Scira ist einer der anpackt, sich reinhängt, rackert, ohne auf die Uhr oder den Geldbeutel zu schauen und der nur eins will: dass es seinem FCK gut geht. Dass er dafür was zurückkriegt, erwartet er nicht. Und mit dem, was er jetzt zurückgekriegt hat, hätte er nie im Leben gerechnet.

Seit Monaten steigen die Preise für Öl und Gas auf Rekordhöhen. Grundsätzlich scheint es da keine schlechte Idee zu sein, auf einen Kaminofen umzusteigen und mit Holz zu heizen. Ein Trugschluss?

Sommerinterview: Mit viel Tatendrang ist sie gestartet, um die Digitalisierung voranzubringen – und wurde durch den Haushalt rasant ausgebremst: Ilona Benz, Geschäftsführerin der KL.digital GmbH. Warum sie trotzdem nicht resigniert und was sie jetzt rät.