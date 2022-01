Herrscht schon wieder Impfmüdigkeit? Immer weniger Menschen kommen zum Impfzentrum? Kein Wunder: Die Impfwilligen stehen alle in der Barbarossastraße 1. Und werden dort abgewiesen! Obwohl Google das dortige Unternehmen CityKit eindeutig als Impfzentrum ausweist, verweigert die digitale Medienplattform ihnen den Piks.

Die Impfkampagne lahmt erneut. Das Landesimpfzentrum am Opel-Kreisel hat nun sogar die Öffnungszeiten eingeschränkt. Politiker und Mediziner rätseln: Woran liegt’s?

Während sich die Experten den Kopf zerbrechen, weiß man in der Barbarossastraße 1 die Antwort ganz genau. „Hier klingelt ständig das Telefon“, berichtet CityKit-Geschäftsführer Michael Kerker, „eben standen wieder zwei Personen vor der Tür und wollten eine Impfung.“

Die Impfwilligen sind gut und top aktuell informiert. Denn „seit Anfang des Jahres listet uns Google als Impfzentrum“, erläutert Kerker. Tatsächlich: Die Stichwortsuche „Impfzentrum Kaiserslautern“ gibt „CityKit“ als Ergebnis. „Zwischenzeitlich stand auch kurz der SWR auf der Trefferliste“, berichtet Kerker.

Details zum Algorithmus nicht öffentlich

Die RHEINPFALZ wurde noch nicht zum Impfzentrum erkoren. Obwohl auch auf unseren Seiten dieses Wort keine Rarität ist. Wie der Algorithmus konkret arbeitet, so dass es zu solchen Ergebnissen kommt, dazu äußere sich Google nicht, erläutert die Konzern-Sprecherin im Hamburger Büro. Vollstes Verständnis! Schließlich will auch ich nicht, dass demnächst bei der Suche nach „Freizeitpark“ und „alles umsonst“ das Ergebnis „RHEINPFALZ“ lautet. Man weiß ja nie, welche Energie so mancher aufbringt ... Die Sprecherin gebe den Fehler aber gern weiter.

Und so tut sich tatsächlich etwas. CityKit ist nicht mehr Google-Treffer; aber geht man auf Maps, was findet man dort? Richtig! CityKit als dritten Treffer hinter „Landesimpfzentrum Kaiserslautern“ und dem Verlag „Wir in Lautern“, vor dem Opel-Werk. Wie zuvor bei Google.

Doch – wenn bei CityKit wegen des Prädikats Impfzentrum die Leute vor der Tür stehen: Warum nicht bei „Wir im Landkreis“? „Die Adresse stimmt lange nicht mehr.“ Die Antwort von Verleger Rolf Schmiedel ist durchaus überzeugend.

Bis nach Bad Sobernheim fahren?

Sind andere Suchmaschinen schlauer? Bing bringt nicht mal die Landesseite für Impftermine wie Google. Und unter deren Karten gibt es je nach Browser „keine Ergebnisse“ oder „Landesimpfzentrum Bad Sobernheim“. Dann doch lieber Barbarossastraße...

Das Internet hat ja viele Tücken. Wochenlang habe ich mich beispielsweise an der Recherche abgearbeitet, warum auf Google-Maps zwar Haltestellen in Rom, Sydney und Lütten Klein, aber nicht in der Westpfalz eingezeichnet sind – dabei ist es ganz einfach: Man muss bei der Deutschen Post gucken! Einfach auf deren Website einen Briefkasten oder eine Filiale suchen – und schon zeigt einem die Karte alle Haltestellen mit Namen! Manchmal ist die Lösung so einfach! Man darf bloß nicht danach suchen ...

Liegt da vielleicht ein neues zumindest temporäres Geschäftsmodell? Sollte sich Google doch noch umentscheiden, könnten wir im Redaktionsflur schnell eine Impfstraße aufbauen. Dies würde auch die Berichterstattung erleichtern. Oder sollten wir viel, viel öfter über Schnelltest-Zentren berichten? Ein paar Abstriche zwischen den Artikeln schaffen wir auch noch.