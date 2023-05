Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor einer wichtigen Entscheidung steht am Samstag die SPD in der Region. Auf einer Wahlkreiskonferenz in der Burgherrenhalle in Kaiserslautern entscheiden die Delegierten, wer im Wahlkreis Kaiserslautern im kommenden Jahr für die SPD als Bundestagskandidat ins Rennen geht.

Vier Bewerber gibt es für die Nachfolge des langjährigen SPD-Bundestagsabgeordneten Gustav Herzog, der frühzeitig erklärt hatte, bei der nächsten Bundestagswahl nicht mehr anzutreten.