Es war ein Jahr des Abschieds für die Menschen in Stadt und Landkreis Kaiserslautern, insbesondere für die Anhänger des 1. FC Kaiserslautern. Mit Norbert Thines verstarb am 7. Juni der ungemein populäre ehemalige Präsident des Traditionsvereins, am 3. Dezember folgte ihm der letzte Fußballweltmeister von 1954, der Vogelbacher Horst Eckel.

Mit Thines und Eckel verlor die Region in diesem Jahr gleich zwei prominente Gesichter, deren Namen untrennbar mit dem 1. FC Kaiserslautern verbunden sind.

Im Juni hörte das Herz