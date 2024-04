Zehn Spitzenkandidaten, fünf Duelle: Im Vorfeld der Kommunalwahl am 9. Juni stehen die Köpfe der Fraktionen in verschiedenen Paarungen Rede und Antwort. Mit David Guthier (34, SPD) und Peter Uebel (60, CDU) hat Steffen Gierescher über Gemeinsames, Gegensätze, die Finanzen, ein mögliches Groko-Comeback und über ihre Kritik am Baudezernenten gesprochen. Unter anderem plädieren beide für eine Reform des Kommunalwahlrechts. Mehr dazu lesen Sie hier.