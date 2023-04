Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der jüngsten musikalisch-literarischen Soiree im Zinkmuseum präsentierten das Ehepaar Daniela und Torsten Laux sowie der Cellist Stephan Breith Texte und Musik zum interreligiösen Dialog. Die Veranstaltung rückte auch ein Instrument in den Mittelpunkt, das sich in der Musikgeschichte seinen Platz als Soloinstrument erst erobern musste.

Dieser Durchbruch vom Basso-continuo–Instrument mit stützenden Basslinien zum Soloinstrument vollzog sich schon im Barockzeitalter: Cellokonzerte von Vivaldi oder Solosuiten von Bach zeigen