Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Christdemokraten, Grüne und Freie Wähler setzten am Dienstag die Unterschriften unter den Koalitionsvertrag für die Stadtratsarbeit in den nächsten Jahren. Was den Fraktionsvorsitzenden der Grünen bei der Koalitionsbildung überraschte.

Es war eine aufgeräumte Stimmung, die im Kleinen Sitzungssaal des Rathauses herrschte. Die Vertreter von CDU, Grünen und FWG waren überwältigt von dem Gefühl, mit