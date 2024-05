Bei einer Schlägerei auf dem „Loschder Handkeesfescht“ sind am Samstagabend mehrere Jugendliche verletzt worden. Gegen 21.45 Uhr wurde die Polizei auf den Platz gerufen, wo bereits vier Jugendliche im Sanitätszelt versorgt wurden. Später meldeten sich vier weitere jugendliche Geschädigte, so die Polizei. Die Jugendlichen seien zwischen 13 und 18 Jahre alt. Sie berichteten, dass sie von drei älteren Heranwachsenden angegriffen worden seien. Die Angreifer seien anschließend geflüchtet. Polizeibeamte konnten in der Nähe des Festplatzes einen der mutmaßlichen Täter vorläufig festnehmen. Über die Schwere der Verletzungen konnte die Polizei auf RHEINPFALZ-Nachfrage am Sonntag keine Aussage machen. Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Beteiligten machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de bei der Polizei Germersheim zu melden.