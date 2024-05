Wer es mit dem FCK hält, hatte am Samstagabend keinen Grund zum Meckern, sondern Anlass zur Freude. Mit 4:1 (2:0) besiegte der 1. FC Kaiserslautern in der Zweiten Fußball-Bundesliga den 1. FC Magdeburg und nahm damit einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Die Stimmung im Fritz-Walter-Stadion war nach dem Schlusspfiff dementsprechend ausgelassen, die Mannschaft ließ sich von den Fans ausgiebig feiern, der obligatorische Gang der Roten Teufel vor die Westtribüne war ein Triumphmarsch, begleitet von donnerndem Applaus von den Rängen. Vor dem Anpfiff hatten die Fans dort ein Banner mit der Aufschrift „Wir stehen fest zusammen und geben nie auf“ präsentiert und die Fankurve in rot-weißen Rauch gehüllt. Der strömende Regen, der in der zweiten Halbzeit eingesetzt hatte und die mehr als 46.500 Zuschauer auf dem Heimweg begleitete, tat der guten Stimmung keinen Abbruch.

Polizei vermeldet Raub und sexuelle Belästigung

Das sah auch die Polizei so. Aus deren Sicht „verlief der Fußballabend friedlich. Weder bei der Anreise, noch bei der Abreise kam es zu bedeuteten Verzögerungen im Straßenverkehr“, heißt es im Polizeibericht. Am Rande der Partie verzeichnete die Polizei einen Vorfall, bei dem einem Fan gegen 16 Uhr in der Kanalstraße ein Fanutensil geraubt wurde. Die Polizei sucht Zeugen. Außerdem ermittelt die Polizei in einem Fall sexueller Belästigung. Eine 19-jährige Frau soll von einem Mann im Stadion belästigt worden sein.