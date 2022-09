Zu zwei Freiheitsstrafen und zur Unterbringung in einer Entziehungsanstalt – jeweils auf Bewährung – ist ein 30-Jähriger vom Schwurgericht des Landgerichts verurteilt worden.

Insgesamt 15 Vergehen soll der Mann, so lautete der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, im „Zustand erheblich verminderter Schuldfähigkeit“ zwischen September 2021 und dem vergangenen Februar in Kaiserslautern begangen haben. Wiederholt soll der Mann andere Personen, darunter Polizeibeamte und Mitarbeiter des Roten Kreuzes bedroht und beleidigt haben. Dabei soll er eine Machete und einen Schlagring, einmal auch ein Wurfmesser mitgeführt haben. Damit soll er auch gegen ein behördlich erteiltes Waffenbesitzverbot verstoßen haben.

Wie Michael Stiefenhöfer, Pressesprecher des Landgerichts, auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilte, hat das Schwurgericht den 30-Jährigen am Donnerstag zu zwei Freiheitsstrafen verurteilt: einmal elf Monate wegen Beleidigung in zwei Fällen sowie tateinheitlicher Bedrohung und unter Einbeziehung der Strafe aus einem Strafbefehl. Die zweite Freiheitsstrafe beträgt ein Jahr wegen Bedrohung in vier Fällen, in einem davon in Tateinheit mit Beleidigung, und fünf Fällen von Beleidigung sowie unter anderem wegen unerlaubten Waffenbesitzes. Beide Strafen wurden zur Bewährung ausgesetzt, ebenso die angeordnete Unterbringung in einer Entziehungsanstalt.