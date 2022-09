Vor dem Schwurgericht des Landgerichts Kaiserslautern wurde am Donnerstag der Prozess gegen einen 30-jährigen Angeklagten fortgesetzt, dem unter anderem zahlreiche Bedrohungen und Beleidigungen vorgeworfen werden.

Insgesamt 18 Vergehen soll der Mann, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, im „Zustand erheblich verminderter Schuldfähigkeit“ zwischen September 2021 und dem vergangenen Februar in Kaiserslautern begangen haben. Wiederholt soll der Mann andere Personen, darunter Polizeibeamte und Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes bedroht und beleidigt haben. Dabei soll er eine Machete und einen Schlagring, einmal auch ein Wurfmesser mitgeführt haben. Damit soll er auch gegen ein behördlich erteiltes Waffenbesitzverbot verstoßen haben. Weiterhin soll er 27,9 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum besessen und Sachbeschädigungen begangen haben.

Das Schwurgericht ist zuständig, weil der Angeklagte möglicherweise an einer psychischen Erkrankung leidet und für die Allgemeinheit als gefährlich einzustufen ist – eine dauerhafte Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus steht im Raum.

Der Vorsitzende ermahnte den Angeklagten zur Kooperation, wenn er seine Unterbringung vermeiden wolle. Wenn es stimme, dass er in der Stadt mit einem Kampfhund und einer Machete herumlaufe dränge, sich allerdings der Verdacht auf, dass er „einen an der Klatsche“ habe. Auch bestehe nach Aktenlage der Verdacht längeren Cannabiskonsums, der dazu führen könne, dass man „sich das Hirn wegballere.“

„Mit 14 Jahren ersten Joint geraucht“

Bei seiner Vernehmung bemerkte der Angeklagte, seine psychische Lage sei völlig intakt. Er habe die mittlere Reife erlangt und mehrere Jahre bei einem Discounter gearbeitet, der ihm nach seinem einvernehmlichen Ausscheiden ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt habe. Mit 14 Jahren habe er seinen ersten Joint geraucht. Meistens habe er am Wochenende gekifft und am Tag bis zu „vier Tüten“ geraucht. Wortgewandt führte der Mann lange und weitschweifige Monologe, weshalb der Vorsitzende bemerkte: „Sie quatschen viel. In einem Callcenter wären Sie gut aufgehoben.“

Die Zeugen bestätigten jeweils die Anklagevorwürfe. Der Angeklagte wohnt nahe der Polizeiinspektion in der Logenstraße und unweit der Wache des Deutschen Roten Kreuzes. Er bestätigte, eine Aversion gegen beide Institutionen und deren Mitarbeiter zu haben, weil er sich durch deren häufigen Gebrauch von Blaulicht und Martinshorn gestört fühle.

Allerdings berichteten auch zivile Zeugen von Beleidigungen und bedrohlichen Situationen mit dem Angeklagten. Eine Machete führe er mit, weil er oft in den Wald gehe, sagte er. Die Prozess wird am Dienstag, 27. September, fortgesetzt.