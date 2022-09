Vor dem Schwurgericht des Landgerichts Kaiserslautern hat am Montag der Prozess gegen einen 30-jährigen Angeklagten begonnen, dem die Staatsanwaltschaft insgesamt 18 Vergehen vorwirft, die er im Zeitraum vom 21. September 2021 und dem 20. Februar 2022 im Zustand erheblich verminderter Schuldfähigkeit in Kaiserslautern begangen haben soll. Wiederholt soll er andere Personen, darunter auch mehrfach Polizeibeamte und Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes, bedroht und beleidigt haben. Einmal soll er auch eine Machete und einen Schlagring – nach dem Waffengesetz jeweils verbotene Gegenstände – ein anderes Mal ein Wurfmesser mitgeführt haben, wobei er im letzteren Fall gegen ein behördlicherseits erteiltes Waffenbesitzverbot verstoßen habe.

Weiterhin soll er 27,9 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum besessen und Sachbeschädigungen begangen haben. Das Schwurgericht ist in dem Verfahren zuständig, weil eine dauerhafte Unterbringung des Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus in Betracht kommt. Nach Verlesung der Anklage wurde das Verfahren unterbrochen. Es wird am 22. September fortgesetzt.