Hohe Auszeichnung für Andreas Dengel: Japan hat dem Kaiserslauterer Wissenschaftler einen ganz besonderen Orden verliehen. Er wird damit für seine Leistungen auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz (KI) geehrt – und seine Bemühungen um den deutsch-japanischen akademischen Austausch.

Der Name klingt beeindruckend und das, was dahinter steht, ist es auch: Andreas Dengel ist mit dem japanischen „Orden der aufgehenden Sonne am Halsband, goldene Strahlen“ ausgezeichnet