Die Schülerzahlen an der Grundschule „In der Au“ in Landstuhl steigen in den Schuljahren 2023/24 und 2024/25 stark an. Das berichtete Bürgermeister Peter Degenhardt (CDU) im Verbandsgemeinderat. Zwei weitere Klassen müssten untergebracht werden. Statt bisher elf gibt es ab dem neuen Schuljahr 13 Klassen. Da für die zusätzlichen Schüler im bestehenden Schulgebäude kein Platz ist, sei die Anmietung von zwei Klassenraumcontainern von je rund 60 Quadratmetern Fläche erforderlich. Die beiden Container sollen laut Degenhardt im Schulhof aufgestellt werden. Für den beabsichtigten Mietzeitraum von zwei Jahren müsse die Verbandsgemeinde mit Kosten von voraussichtlich 125.000 Euro rechnen. Sollten die Schülerzahlen danach immer noch ansteigen, müsse man sich Gedanken über einen Anbau machen.