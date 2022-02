Der Versandriese Amazon geht in Kaiserslautern im Frühherbst und damit ein Jahr früher als ursprünglich geplant an den Start. In dem 48.000 Quadratmeter großen Logistikzentrum neben dem Opel-Werk auf dem Einsiedlerhof sollen in einem ersten Schritt 1000 Mitarbeiter eingestellt werden. Das Unternehmen investiert nach eigenen Angaben einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag.

Bis zu 17 Millionen Artikel auf Lager

Bis zu 17 Millionen Artikel werden von Kaiserslautern aus verteilt. Amazon betreibt bereits zwei große Logistikzentren in Rheinland-Pfalz. 2012 eröffnete der Standort in Koblenz mit heute 1900 Mitarbeitern, 2018 folgte das Logistikzentrum in Frankenthal mit 1900 Mitarbeitern. 2021 hatte der weltweit größte Onlinehändler Verteilzentren in Kaiserslautern und Ramstein-Miesenbach errichtet. Von dort aus wird die Ware direkt zu den Kunden gebracht.

Mehr dazu lesen Sie hier