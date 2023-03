Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Rohbau für das Logistikzentrum in der Von-Miller-Straße auf dem Einsiedlerhof steht. Voraussichtlich im Frühherbst und damit früher als geplant will der weltweit führende Onlinehändler dort an den Start gehen. Was genau geplant ist und was der Versandriese in Kaiserslautern umschlägt.

Amazon hat erstmals konkrete Zahlen zu dem Logistikzentrum genannt, das definitiv vor dem Weihnachtsgeschäft den Betrieb aufnehmen soll. Investiert wird ein niedriger dreistelliger