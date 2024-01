Am Freitag öffnet die Eisbahn auf dem Messeplatz ihre Pforten. Auf einer Fläche von rund 450 Quadratmetern können Eislauffans bis zum 17. März ihre Runden drehen. Die Veranstalter haben außerdem ein buntes Rahmenprogramm angekündigt.

Das Rahmenprogramm soll für Unterhaltung für Jung und Alt sorgen. Den Anfang machen „Oli P.“ und „DJ Chris Caramello“, die bei der Eröffnungsfeier am Samstag, 27. Januar, ab 19 Uhr auf der Bühne stehen. Um 18 Uhr soll es ein Grußwort von Oberbürgermeisterin Beate Kimmel geben. Einen Tag vorher, am 26. Januar, ist ab 18 Uhr bereits eine inoffizielle Eröffnung mit DJ geplant. Weitere Veranstaltungen gibt es mit „Chris Caramello“, der am 28. Januar ab 17 Uhr auflegt, sowie mit der Band „Fine R.I.P.“, die am 2. Februar ab 18.30 Uhr für Live-Unterhaltung sorgt. Für junge Eislauffans steht jeden Sonntag ab 15 und 17 Uhr eine interaktive Kindershow auf dem Programm.

Montags ab 19 Uhr besteht darüber hinaus die Möglichkeit, sein Können beim Eisstockschießen unter Beweis zu stellen. Dafür wird um Anmeldung gebeten.

Schlittschuhfahren ohne Zeitbegrenzung

In der zur Eisbahn gehörenden Winterscheune findet sich außerdem eine große Bandbreite an Speisen und Getränken, verspricht der Eisbahn-Anbieter. Das Angebot reiche von Glühwein über heiße Schokolade bis hin zu Crêpes und Pizza.

Die Eisbahn ist montags bis donnerstags von 13 bis 21 Uhr geöffnet. Freitags kann die Bahn von 13 bis 22 Uhr befahren werden, samstags von 11 bis 22 Uhr und sonntags von 11 bis 21 Uhr. Lediglich am Rosenmontag (12. Februar) bleibt die Eisbahn geschlossen. Am 11. Februar gelten die Sonderöffnungszeiten von 11 bis 22 Uhr.

Der Eintritt für Erwachsene beträgt sieben Euro. Kinder unter fünf Jahren zahlen drei, die älteren Kinder sechs Euro. Gegen eine Leihgebühr von fünf Euro können Schlittschuhe vor Ort ausgeliehen werden. Gefahren werden, kann ohne Zeitbegrenzung. Jeder Besucher erhält ein Tagesbändchen. Parkplätze sind auf dem Messeplatz zu finden. Weitere Informationen unter gibt es im Internet unter https://eisbahn-forlani.de.