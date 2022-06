Größere Investitionen sind in Langwieden lediglich für die Friedhofstraße vorgesehen. 41.500 Euro sind für deren Verlängerung im Neubaugebiet in den Haushaltsplan 2022 eingestellt. Dieser fällt negativ aus. Mit einen Minus von 32.269 Euro schließt der Ergebnishaushalt ab. 392.998 Euro Erträge und 325.267 Euro Aufwendungen sieht der Etat hier vor. Im Finanzhaushalt steht ein Minus von 20.747 Euro zu Buche. Die wesentlichen Einnahme der Gemeinde sind die Steuern mit 201.470 Euro. Bei den Aufwendungen schlagen die Umlagen am meisten zu Buche, an den Kreis sind 106.774 und an die Verbandsgemeinde 116.250 Euro zu zahlen.