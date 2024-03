Vom Klischee einer Altherren-Partei habe sich der CDU-Gemeindeverband Eisenberg in seiner jüngsten Sitzung endgültig verabschiedet, davon ist Martin Conradt, dessen Vorsitzender, fest überzeugt. Der Grund dafür: Die Partei geht mit drei Spitzenkandidatinnen in die bevorstehende Kommunalwahl am 9. Juni.

In der nichtöffentlichen Sitzung, über deren Verlauf Conradt im Nachgang informierte, wurden Pia Zimmer und Renate Unkelbach als Kandidatinnen für das Amt der Eisenberger Stadtbürgermeisterin und der Ortsvorsteherin in Steinborn nominiert. Die beiden Kandidatinnen führen auch die Liste für den Stadtrat in Eisenberg an. Erster Mann auf dem komplett mit Einzelbenennungen versehenen Wahlvorschlag der CDU ist Yüksel Önder auf Listenplatz drei.

Bereits vorab hatte in Ramsen Manuela Hase, eine politische Newcomerin, ihre Kandidatur in einer eigenen Mitgliederversammlung bekanntgegeben. Auch die CDU Kerzenheim hatte sich schon im Vorfeld für eine Liste entschieden, die von Andrea Schmitt, der amtierenden Ortsbürgermeisterin angeführt wird: Sie kandidiert erneut.

Sowohl in Ramsen, als auch in Kerzenheim ist es den Ortsverbänden gelungen, komplette Listen aufzustellen ohne Mehrfachnennungen bei den Kandidaten vornehmen zu müssen. Ergo ergibt sich aus diesen Nominierungen auch die Reihenfolge der Kandidaten auf der Liste für den Verbandsgemeinderat. Hier führen die drei örtlichen Spitzenkandidatinnen Andrea Schmitt (Kerzenheim) vor Manuela Hase (Ramsen) und Pia Zimmer (Eisenberg) die Liste der CDU für den Verbandsgemeinderat an. Als ersten Mann nominierten die Mitglieder den Gemeindeverbandsvorsitzenden Martin Conradt auf Platz vier. Auch bei der Benennung der Kandidaten für den Verbandsgemeinderat kommt die CDU ohne Mehrfachnennungen aus.

Die Kandidaten für den Stadtrat Eisenberg:

1. Pia Zimmer, 2. Renate Unkelbach, 3. Yüksel Önder, 4. Rosemarie Schilling, 5. Reiner Unkelbach, 6. Eva-Maria Riße, 7. Henry Hinkel, 8. Anneliese Ecker-Henn, 9. Brane Simic, 10. Eva Klein, 11. Matthias Fischer, 12. Gerhard Lamneck, 13. Karsten Schilling, 14. Georg Urbach, 15. Mehmet Baris Sönmez, 16. Klaus Bock, 17. Alaa Ibrahim, 18. Susanne Benz, 19. Jürgen Iriohn, 20. Ingmar Jura, 21. Mustafa Dogan, 22. Georg Grünewald, 23. Elisabeth Bremen und 24. Dagmar Grünewald.

Die Kandidaten für den Ortsbeirat Steinborn:

1. Renate Unkelbach, 2. Rosemarie Schilling, 3. Ortwin Kinder, 4. Eva Klein, 5. Anatolij Roenko, 6. Georg Urbach, 7. Jenny Giehl, 8. Ali Cil, 9. Reiner Unkelbach, 10. Karsten Schilling, 11. Heidi Jakoby, 12. Ingo Brunner, 13. Susanne Benz, 14. Daniel Dietz und 15. Mike Stark.

Die Kandidaten für den VG-Rat Eisenberg:

1. Andrea Schmitt (Kerzenheim), 2. Manuela Hase (Ramsen), 3. Pia Zimmer (Eisenberg), 4. Martin Conradt (Ramsen), 5. Yüksel Önder (Eisenberg), 6. Kirsten Weber (Kerzenheim), 7. Daniel Vogt (Ramsen), 8. Jessica Krehbühl (Kerzenheim), 9. Brane Simic (Eisenberg), 10. Matthias Fischer (Eisenberg), 11. Ludwig Schmitt (Kerzenheim), 12. Wolfgang Steitz (Ramsen), 13. Renate Unkelbach (Eisenberg), 14. Andreas Roos (Kerzenheim), 15. Lutz Wächtler (Ramsen), 16. Rosemarie Schilling (Eisenberg), 17. Robert Laubenstein (Kerzenheim), 18. Reiner Unkelbach (Eisenberg), 19. Ulrich Keil (Ramsen), 20. Anneliese Ecker-Henn (Eisenberg), 21. Thomas Schwalb (Ramsen), 22. Alaa Ibrahim (Eisenberg), 23. Dagmar Grünewald (Eisenberg), 24. Mehmet Baris Sönmez (Eisenberg), 25. Georg Urbach (Eisenberg), 26. Markus Mattern (Ramsen), 27. Georg Grünewald (Eisenberg) und 28. Elisabeth Bremen (Eisenberg), Ersatzkandidat: Ingmar Jurna (Eisenberg).