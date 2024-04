Trainer Jess Thorup ist ratlos. Der FC Augsburg liefert vor einer Partykulisse eine enttäuschende Leistung ab. Warum klappt gegen Bremen nichts?

Augsburg (dpa) - Den ernüchternden Auftritt seiner Mannschaft konnte sich FC Augsburgs Trainer Jess Thorup nicht erklären. «Wir waren ohne Gier auf dem Platz. Es sieht so aus, als wären wir mit dem Klassenerhalt zufrieden und jetzt sind wir fast im Urlaub oder was weiß ich. Es war keine Energie auf dem Platz», kritisierte der Däne nach dem 0:3 (0:0) im Heimspiel gegen Werder Bremen. «Ich habe die Mannschaft gefragt: Was war los? Eine Antwort habe ich im Moment nicht.»

Thorup wird eine Weile brauchen, um nachzuvollziehen, warum seine Augsburger so bieder und harmlos auftraten. Dabei wollten seine Spieler, die in ihren Sondertrikots an die Regionalligameister um Helmut Haller von vor 50 Jahren erinnerten, eigentlich vor mit 30.660 Zuschauern vollem Haus im Kampf um Europa nachlegen. «Dann so ein Spiel zu liefern, das ist schwierig für mich im Moment», sagte Thorup fast gekränkt.

Sportchef Jurendic: «Viel zu wenig und ungenügend»

Da auch die TSG 1899 Hoffenheim und der SC Freiburg am 31. Spieltag verloren haben, ändert sich erstmal nichts an der Situation des Tabellenachten aus Augsburg. Thorups Team hätte aber ein Zeichen an die Konkurrenz setzen können. «Das war von vielen eine Nicht-Leistung, von unserer Seite war das viel zu wenig und ungenügend», bemängelte Sportdirektor Marinko Jurendic, der seiner Mannschaft nach dem geglückten vorzeitigen Klassenerhalt Genügsamkeit unterstellte. Man müsse eine Saison aber «mit Würde» zu Ende spielen.

Die Augsburger stehen nach ihrer zweiten Niederlage nacheinander vor einem Hammerrestprogramm. Borussia Dortmund, der VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen haben allesamt Champions-League- oder sogar Meister-Format. Nun sei er auf die Reaktion der Mannschaft gespannt, sagte Jurendic. Nicht nur er.