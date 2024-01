Es war ein schwieriges Jahr für Kerzenheim. Und das hat sich auch in der Rede von Ortchefin Andrea Schmitt (CDU) beim Neujahrsempfang am Sonntag Bahn gebrochen. Was der Ortsbürgermeisterin aber trotzdem Hoffnung gibt.

Normalerweise falle es ihr recht leicht, im Rückblick auf ein vergangenes Jahr positive Nachrichten in ihre Neujahrsrede einzuflechten. Diesmal habe sie allerdings tagelang vor einem leeren Dokument auf ihrem Bildschirm gesessen, leitete Ortsbürgermeisterin Andrea Schmitt am Sonntag ihre Rede ein. Eingefallen sei ihr dann das Wort „Krisenmodus“, das für 2023 zum Wort des Jahres gekürt wurde.

Angesichts der großen Krisen und Kriege in der Welt erscheine es fast lächerlich, dass in der Gesellschaft immer noch über die Sinnhaftigkeit einer gendergerechten Sprache gestritten werde. Schmitt rechnete in deutlichen Worten mit der Politik der Landesregierung ab, die im Frühjahr 2023 entschieden hat, dass alle Haushalte im Land ausgeglichen sein müssen: „Das hat dazu geführt, dass Kerzenheim eine traurige Berühmtheit erlangte.“ Schmitt erinnerte daran, dass der Gemeinderat zähneknirschend die Grundsteuer auf 1000 Prozentpunkte erhöhen musste.

Bürokratie frustriert

Nicht weniger frustrierend sei der „Bürokratismus“, den es zwar schon immer gab, der aber jetzt neue Blüten zeige. Auch in Kerzenheim. „Plötzlich“ brauchten über 50 Jahre alte Türen in der Kita einen Fingerklemmschutz, das vorhandene gute Eichenparkett sei nur nach einer fachmännischen Versiegelung weiter nutzbar. „Auf einmal heißt es, dass es für die Fenster im Haus der Vereine noch nie eine Baugenehmigung gab oder die bisherigen Kerweumzüge nur noch mit einem aufwendigen Sicherheitskonzept durchgeführt werden dürfen“, beklagte Schmitt die reichlichen Auflagen aus dem Kreishaus in Kirchheimbolanden, die der Gemeinde in der jüngeren Vergangenheit aufgebürdet wurden. Für die Mehrzweckhalle brauche es weit mehr Bestuhlungspläne als bisher. „Am Besten machen wir für jeden Stuhl einen eigenen Plan“, kritisierte Schmitt, die klar machte, dass alle Kosten für solche bürokratischen Maßnahmen oder die daraus resultierenden baulichen Nachbesserungen natürlich an der Gemeinde hängenbleiben.

Der Frust sitze tief bei den Ehrenamtlichen und kommunalpolitisch Tätigen, was auch bei ihr die Frage aufgeworfen habe: „Warum machst du das eigentlich?“ „Wegen Ihnen“, gab die Ortsbürgerin auch gleich die passende Antwort und listete in Folge das große Engagement auf, das in Kerzenheim und im Ortsteil Rosenthal das Leben mit zahlreichen Veranstaltungen lebenswert mache. Dazu passe, dass es in Kerzenheim jetzt die Bestrebung gibt, eine Bürgerstiftung zu gründen. Am 24. Februar soll der nächste Workshop in der Mehrzweckhalle aus diesem Anlass stattfinden, ein Gründerkreis habe sich bereits gefunden.

Auch der Rosenthaler Ortsvorsteher Manfred Lieser (FWG) machte deutlich, dass die vielen Ideen und Vorhaben, die er und auch die Ortsbürgermeisterin als politische Neulinge 2019 hatten, oft an der „Erpressung und Nötigung der Gemeinde durch das Land“ gescheitert seien.

Für die Verbandsgemeinde überbrachte Reinhard Wohnsiedler (SPD) Grußworte und hob darin vor allem das Engagement der Feuerwehr und der Vereine hervor. Mitgestaltet wurde der Neujahrsempfang vom Männerchor Kerzenheim, von den Kindern der Kindertagesstätte und von der Tanzschule Nickel, die mit den „Dance Kids“ vertreten war.