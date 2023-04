Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zu Ehren der Orgel, Instrument des Jahres 2021, hatten die Evangelische Kirche der Pfalz und das Bistum Speyer am gestrigen Sonntag den Toccatag ausgerufen. In etlichen pfälzischen Gotteshäusern erklangen Bachs berühmte Toccata und Fuge in d-Moll – gleich und doch sehr unterschiedlich, auch in fünf Sakralbauten im Leiningerland.

Katharina Hollingshausen ist ein wenig aufgeregt. Zum allerersten Mal begegnet sie an diesem Morgen der Steinmeyer-Orgel in der Martinskirche in Kindenheim. „Ich bin extra schon um 9 Uhr