Paris, Köln und Wahlen im Odenwald sind musikalische Meilensteine der neuen Musik-Show, die das Theater Alte Werkstatt am Samstag virtuell startet. „Tipitipitipso“-Star Sascha Fischer kramt darin in seinem künstlerischen Nähkästchen und bewirtet in der ersten Ausgabe von „Sascha singt“ eine talentierte Jugendfreundin.

Für die Dreharbeiten zur ersten Folge wurde die Bühne im Theater Alte Werkstatt (TAW) umdekoriert. Die violetten glitzernden Requisiten der „Ein Zuhause für alle“-Show