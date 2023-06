Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einem vielfältigen Kreativangebot und Showdarbietungen lockt das Kinderstrohhutfest auch in diesem Jahr wieder die kleinen Besucher und ganze Familien in die Schlossergasse. Auch am Wochenende wird dort noch einiges geboten. Die Devise lautet: nicht nur zuschauen, sondern mitmachen.

Aus der schwarzen Jurte am Eingang zur Schlossergasse steigt Rauch auf. Drinnen sitzen Kinder mit ihren Eltern im Kreis und halten lange Stecken über eine Feuerstelle. „Würstchen grillen: 0 Euro“