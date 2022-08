Die örtliche Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) übt Kritik am in dieser Woche von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) vorgestellten Inflationsausgleichsgesetz. Dieses werde seinem Namen nicht gerecht, schreibt MIT-Vorsitzender Lucas Spiegel in einer Pressemitteilung. „Die geplante Erhöhung des Grundfreibetrags und die Verschiebung der Eckwerte sind Schritte in die richtige Richtung. Aber sie kommen 2023 viel zu spät.“ Rund 2,3 Millionen Einzelunternehmen und 450.000 Personengesellschaften würden über die Einkommenssteuer weiterhin monatelang hoch belastet. Arbeitnehmer würden gleich doppelt getroffen. „Die derzeitige Pendlerpauschale deckt die Fahrtkosten angesichts der hohen Spritpreise nicht mehr annähernd“, betont Spiegel. Erforderlich sei auch eine Entlastung über die Energiesteuern: „Die explodierenden Energiekosten treiben die Inflation. Und sie gefährden Betriebe.“