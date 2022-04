Mit einem klaren Votum haben sich die Einwohner von Frankenthals Partnerstadt Colombes am Sonntag für eine weitere Amtszeit von Präsident Emmanuel Macron ausgesprochen. In der Stichwahl stimmten 80 Prozent für den 44-Jährigen. Seine Herausforderin, die Rechtsnationalistin Marine Le Pen, kam auf knapp 20 Prozent. Die Wahlbeteiligung in der 85.000-Einwohner-Stadt im Großraum Paris lag bei knapp 70 Prozent. Bereits im Mai 2017 war der Rückhalt für den Kandidaten der Bewegung „En Marche!“ in Colombes groß. Damals kam Wahlsieger Macron auf 84,4, seine Konkurrentin Marine Le Pen vom rechtsextremen Front National auf 15,6 Prozent. Der französische Staatschef hat weitreichende Machtbefugnisse und amtiert fünf Jahre. Landesweit war das Ergebnis der französischen Präsidentschaftswahl deutlich knapper. Macron erreichte nach vorläufigem amtlichen Endergebnis 58,54 Prozent der Stimmen, Le Pen kam demnach auf 41,46 Prozent. An der Spitze der französischen Partnerstadt von Frankenthal führt seit Sommer 2020 mit Patrick Chaimovitch ein Grünen-Politiker die Geschäfte als Oberbürgermeister von Colombes.

Mehr zur Wahl in Frankreich lesen Sie in unserem Liveblog.