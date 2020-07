Führungswechsel in Frankenthals französischer Partnerstadt Colombes: Patrick Chaimovitch, Kandidat der Grünen, hat sich in der Oberbürgermeister-Stichwahl gegen die bisherige Amtsinhaberin, die bürgerlich-konservative Nicole Goueta, durchgesetzt. Der grüne Stadtplaner, der am Donnerstag 63 Jahre alt wird, gewann als Spitzenkandidat eines grün-roten Bündnisses unter Beteiligung der Sozialisten und Kommunisten 53,2 Prozent der Stimmen für sich. Auf Nicole Goueta (82), die in der Stichwahl als Kandidatin der „Union de la Droite“ (Union der Rechten) angetreten war, entfielen 46,8 Prozent. Die Wahlbeteiligung erreichte lediglich 42,9 Prozent. Der erste Durchgang der Kommunalwahlen hatte am 15. März stattgefunden. Die ursprünglich für den 22. März geplante Stichwahl war wegen der Corona-Epidemie verschoben worden.

Patrick Chaimovitch ist ein erfahrener Kommunalpolitiker: Bei den Grünen engagiert er sich seit dem Jahr 2000. 2008 bis 2014 gehörte er als Beigeordneter dem damals von dem sozialistischen OB Philippe Sarre geführten Stadtvorstand an. Das jetzt von ihm geführte Bündnis verfügt im Rat der 84.000-Einwohner-Stadt über eine breite absolute Mehrheit. Die 82-jährige bisherige Amtsinhaberin Nicole Goueta, OB von 2001 bis 2008 und 2014 bis 2020, hatte sich nach Medienberichten zuletzt mit zunehmender Kritik innerhalb des konservativen Lagers auseinanderzusetzen.