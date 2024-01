Ortsvorsteher Uwe Klodt (SPD) geht im Juni im Vorort Eppstein erneut ins Rennen. Der SPD-Ortsverein hat den Amtsinhaber einstimmig als Kandidaten für die Kommunalwahl nominiert. Auch die Bewerber für Ortsbeirat und Stadtrat bekamen volle Zustimmung.

„Wir haben derzeit das jüngste Team als Kandidaten“, betonte der Ortsvereinsvorsitzende Torsten Orlik am Donnerstagabend bei der Bewerberkür. Zudem seien alle bereits ehrenamtlich aktiv, von der Kita über Schule bis zu den Vereinen. Uwe Klodts bisherige Arbeit suche ihresgleichen, er sei stets auch überparteilich tätig, dafür gebühre ihm großer Dank. Für Klodt wäre es im Falle einer Wiederwahl die fünfte Amtszeit. Er habe weiterhin Freude für und mit den Bürgern etwas für den Vorort zu erreichen, betonte der 58-Jährige, der als Sachbearbeiter im Wahlkreisbüro des Landtagsabgeordneten Martin Haller (SPD) arbeitet. Klodt, der seit 20 Jahren Mitglied im Ortsbeirat und seit 25 Jahren im Stadtrat ist, stellte den Mitgliedern des Ortsvereins sein umfangreiches Engagement im Ortsbeirat, im Ortskartell, bei der Arbeiterwohlfahrt, im Förderverein der Kindertagesstätte sowie bei den Sportvereinen TSV und DJK vor. Der Sozialdemokrat ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.

Aus dem Ortsbeirat berichtete der Ortsvorsteher, dass der Anschluss des Neugrabens an die Isenach voraussichtlich in den nächsten Wochen erfolge. Beim lange geforderten Fahrradweg Richtung Ludwigshafen-Oggersheim bewege sich endlich etwas. Dennoch rechne er noch „mit zwei bis drei Jahren bis zur Umsetzung“. Ein wichtiges Thema für die Bürger seien die Monteurswohnungen in der Dürkheimer Straße. Deren Bewohner würden immer wieder für Ärger über Lärm und Falschparken sorgen. Er wolle hier im Gespräch mit der Stadtverwaltung bleiben.

Mit den Kandidaten aus Eppstein für den Ortsbeirat und den Stadtrat habe man ein starkes Team gewinnen können, so Klodts Einschätzung. Für ihre Bereitschaft zu kandidieren, bedankte sich der Ortsvorsteher. Alle Nominierten seien sehr engagiert. Die endgültige Stadtratsliste wird in der Stadtverbandskonferenz entschieden.

Die Kandidaten

Für den Ortsbeirat Eppstein nominiert die SPD Uwe Klodt (58), Mitarbeiter im Wahlkreisbüro von Martin Haller, Manuela Orlik (45), Geschäftsführerin der Sozialstation Frankenthal, Torsten Orlik (45), Technischer Angestellter, Michael Ziehl (42), Technischer Angestellter, Ücler Cömert (44), Angestellter, N’da Konan Kouakou Ce’lestin (64), Lehrer an der Waldorfschule, Steffen Rittmann (36), Technischer Angestellter, Markus Rittmann (39), Elektrotechniker und Marlene Siegel (42), Landessprecherin der Freireligiösen Landesgemeinde Pfalz.



Die Bewerber für den Stadtrat sind Uwe Klodt, Torsten Orlik, Michael Ziehl, Manuela Orlik, N’da Konan Kouakou Ce’lestin, Pia Klodt und Claude Christiany Klodt.