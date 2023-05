Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wie lassen sich die Probleme in der Eppsteiner Dorfmitte lösen, die offenbar mit der Vermietung von Wohnungen an Monteure zusammenhängen? Diese Frage hat der Ortsbeirat am Mittwoch intensiv diskutiert. Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) hat die Besitzer der Immobilie in der Dürkheimer Straße, Ecke Johann-Strauß-Straße, zu einem Gespräch ins Rathaus einbestellt.

Von einer chaotischen Parksituation