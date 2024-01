Uwe Klodt (SPD) will es noch einmal wissen: Bei der Kommunalwahl am 9. Juni tritt der Ortsvorsteher von Eppstein für eine fünfte Amtszeit an. Das verkündete der 58-Jährige, der seit 2008 den Posten innehat, am Freitagabend beim Neujahrsempfang im Vorort. Damit hat sich der dritte Amtsträger positioniert. Nach dem Mörscher Adolf-José König (SPD) hatte Anfang des Jahres auch in Flomersheim die dortige Ortsvorsteherin Heike Haselmaier (CDU) angekündigt, bei den Kommunalwahlen nicht mehr für den Posten zu kandidieren. Die CDU Flomersheim stellt ihren Ortsverbandsvorsitzenden Ulrich Fleischmann als Nachfolger Haselmaiers auf. SPD-Kandidatin Kirsten Sielaff hat in Flomersheim ebenfalls bereits ihren Hut in den Ring geworfen. Offen ist noch, ob Karl Ober (SPD) in Studernheim erneut antreten will. In Studernheim bewerben sich Thomas Batke (FWG) und Manuel Baqué (CDU) um das Amt des Ortsvorstehers. In Mörsch wurde von den Parteien noch kein möglicher Nachfolger für König nominiert.