Nach einer kurzfristigen Absage des Impfstarts im Altera Seniorendomizil am Mittwoch, steht nun ein neuer Termin fest: Ein mobiles Impfteam soll am Freitag anrücken. Das bestätigen die Einrichtung und das Deutsche Rote Kreuz, das für die Koordination der Immunisierung in Pflegeeinrichtungen verantwortlich ist, auf Nachfrage. Man werde nun erneut zunächst am Donnerstagnachmittag alle impfwilligen Bewohner und dann morgen Früh alle Mitarbeiter, die sich immunisieren lassen, testen. Der Aufwand sei enorm, das Prozedere, das wegen der Absage des ersten Termins nun schon zum zweiten Mal notwendig ist, gerade für demente Senioren sehr belastend, sagt Altera-Hausleiterin Jutta Loreth. Sie sieht die Zusage mit einer gewissen Skepsis. „Ich glaube das erst, wenn der Kühlwagen mit dem Impfstoff morgen auf den Hof fährt.“

DRK: Land sagt neue Impfstoff-Lieferung zu

Woher die zusätzlichen Dosen nun – trotz bundesweiter Lieferengpässe – kommen, kann das DRK nicht sagen. Das Land habe am Donnerstag eine neue Impfstofflieferung zugesichert. „Und die Kollegen haben alles gegeben, um entsprechend umzudisponieren“, so eine DRK-Sprecherin.