Weil der Corona-Impfstoffhersteller Biontech/Pfizer in seinem belgischen Werk die Produktion verändert, kommt es kurzfristig zu Lieferengpässen in Deutschland. In Rheinland-Pfalz müssen 30.000 Menschen daher mit der Verschiebung ihresvereinbarten Impftermins rechnen, wie das Gesundheitsministerium in Mainz am Dienstag mitteilte.

„Alle Zweitimpfungen finden aber statt“, sagte Impfkoordinator und Gesundheitsstaatssekretär Alexander Wilhelm (SPD). Wer dagegen ab Mitte nächster Woche einen Termin zur Erstimpfung