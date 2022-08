50 Jahre im Dienst der rheinland-pfälzischen Justiz – dafür hat Landesjustizminister Herbert Mertin (FDP) am Mittwoch in Mainz die Frankenthalerin Marianne Schackert geehrt. Laut einer Pressemitteilung des Justizministeriums gratulierte Mertin der Justizinspektorin zum goldenen Dienstjubiläum. „Nur wenige Beamtinnen und Beamte können auf eine derartig eindrucksvolle Karriere zurückschauen“, befand der Minister. Ihre Laufbahn begann Schackert 1972 an ihrem Geburtsort am Amtsgericht Speyer. 1976 wurde sie als Justizassistentin an die Staatsanwaltschaft Frankenthal versetzt, für die sie – von einem Intermezzo von 1983 bis 1995 an der Zweigstelle der Behörde in Ludwigshafen abgesehen – seither tätig ist. 2018 wurde die heute 65-Jährige zur Justizinspektorin ernannt.