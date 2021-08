Dass ein Haushaltsplan nach der Beratung im Gemeinderat abgelehnt wird, passiert nicht alle Tage. Geschehen ist dies nun in Oberndorf, wo der Doppelhaushalt für 2021 und 2022 keine Mehrheit fand.

Es schien schon alles klar, nachdem Ortsbürgermeisterin Claudia Linn in aller Kürze die Endzahlen genannt hatte. Für das Jahr 2021 sah der Entwurf einen Fehlbetrag von 39.284 Euro und für 2022 einen Überschuss von 9671 Euro vor. Bei der Sitzung in der Dorfgemeinschaftshalle, bei der vier Zuhörer anwesend waren, wollte Linn wissen, ob es noch Fragen gebe.

Erster Beigeordneter Gerd Bernhard wollte wissen, wieso 7000 Euro an Entschädigungszahlung für Stromversorgungseinrichtungen eingesetzt seien, obwohl der Rat darüber noch gar nicht endgültig entschieden habe und man sich über die Höhe der Zahlung noch nicht einig sei. Er könne und wolle dem Plan daher nicht zustimmen, denn damit binde sich der Rat in gewisser Weise. Zudem vermutete er, dass die Ortsbürgermeisterin diesen Betrag der Verwaltung zur Aufnahme in den Haushaltsplan gemeldet hat. Linn verneinte dies, die Verwaltung habe wahrscheinlich Kenntnis von Protokollen, in denen dieser Betrag auch mal genannt worden sei.

Kurzfristige Einigung über strittige Summe abgelehnt

Diese Summe sei ohne ihr Zutun in den Haushaltsplan aufgenommen worden, versicherte Linn. Sie schlug vor, den Betrag so stehen zu lassen, den Haushaltsplan zu beschließen und in einem Nachtrag nach endgültiger Festlegung die Summe zu korrigieren – oder in nichtöffentlicher Beratung über die Höhe der Entschädigung zu entscheiden und dann den Doppelhaushalt mit der vom Rat festgelegten Summe zu beschließen. Diese Vorgehensweise stieß nicht auf Gegenliebe, auch weil die Besucher kurzzeitig hätten ausgeschlossen werden müssen. Schließlich ließ Linn über den vorliegenden Entwurf abstimmen, der mit vier zu drei Stimmen abgelehnt wurde.

Auch bei einem anderen Tagesordnungspunkt waren die Spannungen zwischen Ortsbürgermeisterin und Rat zu spüren. Nachdem die Erstellung eines Baumkatasters von Ratsmitglied Jutta Hirsch seitens der VG-Verwaltung aus versicherungsrechtlichen Gründen abgelehnt worden war, hatte die Ortsbürgermeisterin die für alle VG-Gemeinden tätige Firma zu Kosten von 5,50 Euro pro Baum per Eilentscheidung beauftragt. Zuvor hatte sie mit dem Beigeordneten Bernhard das Benehmen hergestellt.

Auch neuer Name für Spielplatz moniert

Wie Bernhard in der Sitzung ausführte, habe er der Beauftragung auch zugestimmt, aber gefordert, alle Ratsmitglieder noch zu befragen, was aber unterblieben sei. Dies bemängelte auch die weitere Beigeordnete Christina Westenburger. Bernhard kündigte an, dass er künftig Beschlüsse, in die die Ratsmitglieder nicht zeitnah eingebunden werden, nicht mehr mittrage. Letztlich bestätigte eine Mehrheit des Rates die Eilentscheidung.

Erklären musste die Ortschefin, wie es zu dem neuen Namen des Kinderspielplatzes kam, der jetzt auf einem Schild zu lesen ist. Auch dafür habe es keinen Beschluss gegeben. Linn verwies auf eine Whatsapp-Umfrage, gerichtet an die Ratsmitglieder. Es habe sich lediglich Jutta Hirsch mit einem Namensvorschlag zurückgemeldet, der auch genommen worden sei.