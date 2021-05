Der Rammelsbacher Xaver Jung, der für den Wahlkreis Kaiserslautern-Donnersberg-Kusel als CDU-Direktkandidat für die Bundestagswahl am 26. September antritt, ist am Samstag auf dem CDU-Landesparteitag in Mainz mit 79,3 Prozent auf den 13. Platz der Landesliste gewählt worden. Für ihn stimmten 153 Delegierte, es gab 36 Nein-Stimmen und vier Enthaltungen. Das Ergebnis des überwiegend digital organisierten Parteitags muss noch per Briefwahl bestätigt werden. Aktuell sind 14 rheinland-pfälzische CDU-Abgeordnete im Bundestag. Jung war in der vergangenen Legislaturperiode nicht im Bundestag vertreten. Er sagte in seiner Bewerbungsrede, er sei ein „Aktivist“, ein Kämpfer für den ländlichen Raum.