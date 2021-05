Seit Wochen legt das Coronavirus das öffentliche Leben in noch nie dagewesener Form lahm. Viele Berufstätige haben notgedrungen ihren Arbeitsplatz in die eigenen vier Wände verlegt. Wer nicht berufsbedingt oder zum Einkaufen aus dem Haus muss, bleibt meist daheim. Wie wirkt sich die Pandemie auf die Tankstellen im Kreis aus? Und ist genügend Sprit da?

In dieser Zeit gehören Tankstellenbetreiber wie Pfleger im Gesundheitswesen und Kassiererinnen im Supermarkt zu den systemrelevanten Berufen. Nicht auszudenken wären die verheerenden Auswirkungen, wenn in der Krise auch noch der Sprit ausginge: Dann blieben in den Supermärkten wohl nicht nur die Regale für Toilettenpapier und Hefe dauerhaft leer. Beispielsweise hätte auch das Krankenhauspersonal – wie viele andere Menschen in aktuell wichtigen Branchen – ihre liebe Not, täglich ihren Dienst anzutreten. Die gute Nachricht aber: Probleme mit den Kraftstofflieferanten gibt es im gesamten Kreis nicht. Vor einem Engpass muss sich zurzeit also niemand fürchten, darin sind sich die fünf von der RHEINPFALZ befragten Tankstellenbetreiber einig.

Auf dem Land kaum Unterschiede

In anderer Hinsicht gibt es jedoch Unterschiede: „Bei uns ist der Benzin-Umsatz gleich geblieben. Aber wir sind auch ländlich“, sagt Tankstellenbetreiber Fred Möbus von der ED Tankstelle in Gaugrehweiler. Gravierendere Unterschiede, glaubt er, gebe es vermutlich eher bei größeren Tankstellen, bei denen vor allem LKW tanken. Auch am Kiosk-Umsatz erkenne er keinen Unterschied zu Zeiten vor Corona. „Unsere Kunden fragen nicht nach anderen Artikeln als sonst. Eigentlich läuft bei uns alles normal, wie bisher auch.“

Ähnlich bewertet Cornelia Dürr von der Esso Tankstelle und Autoreparaturwerkstatt Blanz in Wartenberg-Rohrbach ihre aktuelle Lage. So sei der Benzin-Umsatz „leicht rückläufig, aber nicht gravierend“. Da der Tankstelle nur ein Kiosk mit kleinem Aufenthaltsraum, aber kein Bistro angeschlossen sei, bemerke sie auch da kaum Veränderungen. Dörr: „Die Anlieferungen sind kein Problem, es läuft alles einwandfrei. Auch unsere Öffnungszeiten sind gleich.“ Lediglich an Sonntagen beobachte sie, dass die Kunden mehr im Kiosk einkaufen. Nach Toilettenpapier, Mehl oder anderen in den Supermärkten häufig vergriffenen Artikeln habe bislang aber kein Kunde gefragt.

Gleich geblieben ist auch das Angebot in Christian Franks Hem-Tankstelle in Rockenhausen: „Unsere Kunden wissen: Was es vorher nicht gab, gibt es jetzt auch nicht. Es gibt einfach keine Nachfrage.“ Generell seien die Kiosk- wie auch die Benzinumsätze rückläufig, im Gegensatz dazu brumme der Paketshop, jedenfalls so lange die kleineren Geschäfte mit Paketshops in der Umgebung geschlossen waren: „Deswegen geben jetzt viele ihre Pakete hier ab.“ Zudem sei das zur Tankstelle gehörige Bistro nach den gängigen Hygienestandards geöffnet. Man merke aber, dass einfach wesentlich weniger Leute unterwegs seien, erläuterte Frank.

Wegen der Krise extra etwas Neues ins Sortiment aufzunehmen lohnt sich nach Erfahrung von Tankstellenbetreiberin Rita Stoll von der Avia Tankstelle in Gehrweiler nicht: „Nur aus Jux hat der ein oder andere schon einmal gefragt, ob wir nicht unser Sortiment erweitern wollen. Eigentlich hatte ich vor allem zu Beginn der Krise den Eindruck, dass sich die Menschen vermehrt mit Zigaretten bei uns eindecken.“ Besonders gefragt sei momentan der in die Tankstelle integrierte Paketshop, in dem Kunden vor allem Briefmarken kaufen und Päckchen deutschlandweit verschicken können. Stoll zeigt Mitgefühl: „Die armen Postleute. Es hat so zugenommen, es ist aktuell sogar schlimmer als vor Weihnachten.“ Dafür verzeichne sie wie ihre Kollegen beim Benzin-Umsatz einen Rückgang. Auf „ein knappes Drittel“ beziffert sie den Einbruch. Nichtsdestotrotz habe sie mit ihrer Familie entschieden, ihre Öffnungszeiten für sonntags zu ändern. „Da die Leute momentan eh daheim bleiben sollen, müssen sie sich sonntags nicht auch noch der Gefahr aussetzen“, so Stoll.

Bis zu 60 Prozent weniger Umsatz

Die Öffnungszeiten für seine Tankstelle hätte auch Sascha Mayer von der Hem-Tankstelle in Kirchheimbolanden gerne an den Umsatz-Rückgang angepasst. In Zeiten der Ausgangsbeschränkungen verkauft Mayer ungefähr 60 Prozent weniger – eine beträchtliche Rolle spiele hierbei die Kurzarbeit im nahe gelegenen Werk des Automobilzulieferers Borg Warner. „Wir haben Kassiererauslastungen und hätten es gerne gemacht. Aber die Tankstellengesellschaft hat eine Änderung der Geschäftszeiten nicht genehmigt.“ Beschränkungen gebe es auch beim noch geöffneten Bistro: die Sitzmöglichkeiten wurden weggeräumt, Teigwaren gibt es unter Beachtung der Hygienemaßnahmen, die auch in Bäckereien gelten, nur zum Mitnehmen.

Entsprechend der Situation habe sich der Verkauf im Kiosk reduziert. „Nur Zigaretten werden ein bisschen gehamstert“, schildert Mayer seine Beobachtungen. Das sei auch die einzige Ware, bei der ab und an etwas fehle: „Dort gibt es gerade ein paar Produktionsprobleme.“ Auch Toilettenpapier habe er auf Wunsch der Kunden ins Sortiment aufnehmen wollen – erfolglos: „Das kriegen wir gar nicht.“ Umso erfolgreicher läuft auch bei Mayer der Paketshop: „Wenn die Leute nicht normal einkaufen gehen können, dann bestellen sie eben online – logisch.“