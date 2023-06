Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit Anfang des Jahres 2021 haben die beiden Nachbar-Verbandsgemeinden Göllheim und Eisenberg ihre Wasserversorgung in einer Anstalt des öffentlichen Rechts zusammengelegt. Aber wo kommt das Wasser eigentlich her? Wie gelangt es in die Haushalte? Was passiert bei einer Störung? – Ein Blick hinter Türen, die sonst verschlossen sind.

Um es gleich einmal klarzustellen: Es geht bei der Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR), die die beiden Kommunen gegründet haben,